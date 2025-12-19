Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, η οποία πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο, ενδέχεται να χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βασιλικού Παλατιού. Η υγεία της έχει παρουσιάσει «σημαντική επιδείνωση», γεγονός που προκαλεί ανησυχία στη χώρα.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη ασθένεια που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και έχει επανειλημμένα περιορίσει τη συμμετοχή της στα επίσημα καθήκοντα. Τα τελευταία χρόνια έχει λάβει αρκετές φορές αναρρωτική άδεια για λόγους υγείας.

«Πλησιάζουμε στο σημείο όπου θα είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε αυτό να γίνει όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Άρε Μάρτιν Χολμ, καθηγητής Πνευμονολογίας στο νοσοκομείο Ρικσοσπιτάλετ, σύμφωνα με το Παλάτι.

Όπως διευκρινίστηκε, «σε αυτό το στάδιο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε η διάδοχος πριγκίπισσα θα ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα». Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς της.

Η Μέτε-Μάριτ ακύρωσε για ακόμη μία φορά τις δημόσιες εμφανίσεις της τον Οκτώβριο, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. «Αυτό το φθινόπωρο, αρκετές εξετάσεις έδειξαν σημαντική επιδείνωση της υγείας της διαδόχου πριγκίπισσας», ανέφερε εκ νέου το Παλάτι.

Το σκάνδαλο που σκιάζει τη βασιλική οικογένεια

Την ίδια στιγμή, ο γιος της πριγκίπισσας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, απασχολεί έντονα τον νορβηγικό Τύπο. Ο 28χρονος, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται να δικαστεί για τέσσερις κατηγορίες βιασμού και 28 ακόμη αδικήματα, μεταξύ των οποίων και κακοποίηση πρώην συντρόφων. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.