Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Λεχ Πόζναν με τη Λέγκια Βαρσοβίας, οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό στις εξέδρες, παρουσιάζοντας γιγαντιαίο tifo με απεικόνιση των Αγίων Πέτρου και Παύλου, προστάτες της πόλης.

Το πανό συνοδεύτηκε από συνθήματα με θρησκευτικό και πολιτισμικό χαρακτήρα, τα οποία ανέδειξαν την ταυτότητα της Πολωνίας μέσα από το ποδοσφαιρικό πλαίσιο.

Η εικόνα στο γήπεδο προκάλεσε σχολιασμό, καθώς συνδύασε τον αθλητισμό με στοιχεία πίστης και ιστορικής παράδοσης, δημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οπτικά στιγμιότυπα της αναμέτρησης.