Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για την 35χρονη νηπιαγωγό που έχασε τη ζωή της στην Άρτα, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη. Πρόκειται για μια κατάσταση, που όπως σημειώνουν ειδικοί, θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί έγκαιρα, εφόσον είχαν αξιολογηθεί σωστά τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες παρουσίαζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά προβλήματα. Τα συμπτώματα αυτά δεν θεωρήθηκαν ανησυχητικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας της να επιδεινωθεί ραγδαία και να αποβεί μοιραία, όπως ανέφερε το epiruspost.gr.

Η Αστυνομία της Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ενσωματωθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/2). Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και, παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η κηδεία της άτυχης 35χρονης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 2.00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας.