Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα μετά τον αιφνίδιο θάνατο μιας 35χρονης, που μόλις πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της.

Η άτυχη Ευανθία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία τη στιγμή που θήλαζε το βρέφος της και κάλεσε άμεσα τον σύζυγό της. Μέχρι ο ίδιος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάσουν σπίτι, ήταν ήδη αργά. Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο, που μίλησε στο Star, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Ευανθία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, όπου δούλεψε για κάποια χρόνια ως νηπιαγωγός. Τα τελευταία χρόνια όμως είχε μετακομίσει με τον γιατρό σύζυγό της στην Άρτα. Μάλιστα, είχαν ακόμη μία κορούλα 3 ετών.

«Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό, ήταν υγιέστατη»

«Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια, ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της» λέει ξαδέλφη της.

Μόλις ο σύζυγος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν την 35χρονη χωρίς σφυγμό και τη μετέφεραν αμέσως στο Νοσοκομείο Άρτας. Ήταν όμως αργά. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στο Star δεν απέκλεισε ο θάνατός της νεαρής γυναίκας να οφείλεται σε επιπλοκές από την καισαρική. «Ένας αιφνίδιος θάνατος, αν πρόσφατα ο συγκεκριμένος ασθενής έχει υποστεί ιατρικές πράξεις και μάλιστα επεμβατικές, όπως ένα χειρουργείο, προφανώς και το πρώτο που πρέπει να ερευνήσουμε, είναι να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε οποιαδήποτε σχέση του θανάτου με αυτό το γεγονός» τόνισε.

«Να μη ξεχνάμε όμως, ότι υπάρχουν και αιφνίδιοι θάνατοι, που συμβαίνουν εντελώς ξαφνικά, χωρίς να συνδέονται με πράξεις ή παραλείψεις γιατρών», πρόσθεσε ο κ. Λέων. Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, η 35χρονη δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας, που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.

«Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Συντετριμμένη η μητέρα της 35χρονης μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τις τελευταίες ημέρες της κόρης της και περιέγραψε τη στιγμή που η οικογένεια είδε τη ζωή της να ανατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά. «Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8:00 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε το παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη, δεν ξέρω και εγώ τι συνέβη» λέει.

Η μητέρα της 35χρονης εξηγεί, πως βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της κόρης της μετά τον τοκετό και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία. «Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο, που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμαστε, ήμαστε ευτυχισμένες, ήμαστε χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου» λέει.

Ιδιαίτερα σπαρακτική είναι η αναφορά στα παιδιά που άφησε πίσω της η 35χρονη. «Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”». Για τον σύζυγο της άτυχης 35χρονης, η μητέρα λέει με σπασμένη φωνή. «Αχ τι να κάνει ο μαύρος. “Μου πήραν το κομμάτι της ζωής μου” λέει, του πήρανε το κομμάτι. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

Η είδηση του θανάτου της 35χρονης έχει σκορπίσει θλίψη σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν ως μια γυναίκα χαμογελαστή, αφοσιωμένη στη δουλειά και στα παιδιά της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω δύο ανήλικα παιδιά και ένα αναπάντητο «γιατί».

Φως στα αίτια της τραγωδίας που άφησε δύο μικρά παιδιά ορφανά αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.