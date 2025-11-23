Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε, ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της, σύμφωνα με το maleviziotis.gr.

Η οικογένεια που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.