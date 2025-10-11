Σοκαρισμένο είναι το νησί της Σαντορίνης από το θάνατο ενός 5χρονου παιδιού από την Ινδία, που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.