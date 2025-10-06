Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην παραλία του Βόλου, όπου ένας μεσήλικας άνδρας έχασε τη ζωή του την ώρα που έτρωγε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο άτυχος άνδρας πνίγηκε από την τροφή που κατανάλωνε και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.