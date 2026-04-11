Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ευρυτανίας και στον ιατρικό κόσμο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 46χρονου αιματολόγου και υπεύθυνου του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καρπενησίου, Νίκου Καραμπατζάκη.

Ο γιατρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4/26). Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Ευρυτανικών Νέων», συνάδελφοί του ανησύχησαν όταν δεν απάντησε στις κλήσεις τους, καθώς είχε εφημερία. Ενημερώθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και στήθηκε επιχείρηση ταχείας μεταφοράς του στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, συνοδεία μηχανής της Αστυνομίας.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν επίμονες και συγκινητικές προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους και στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Νίκος Καραμπατζάκης είχε ξεχωρίσει για την επιστημονική του κατάρτιση και τη σημαντική συμβολή του στην οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Αιμοδοσίας, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ιατρική κοινότητα του Καρπενησίου.