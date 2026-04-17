Ώρα την ώρα μεγαλώνει η αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί το γεγονός πως οι κρίσιμες μέρες είναι πολλές ακόμα. Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση και δίνει τη μεγάλη μάχη στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του. Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος στον εγκέφαλο, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Πάντως, οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

«Είναι σταθερή η κατάσταση του, είναι νωρίς για να κάνουμε προβλέψεις , οι γιατροί είχαν πει από την αρχή για ένα δεκαήμερο. Μέρα με την ημέρα αυξάνονται οι καλές πιθανότητες. Άκουσα που συζητούσαν οι γιατροί ότι η μεγάλη πίεση που αισθανόταν, έχει παίξει ρόλο στην εξέλιξη της υγείας του», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο πλευρό του είναι πάντα η Τίνα Μεσσαροπούλου. Όπως αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη δευτερόλεπτα πριν καταρρεύσει. Όπως είπε, το μήνυμα ήταν: «Τι γίνεται με Μακάριο;», με τον Γιώργο Μυλωνάκη να απαντά: «Όλα καλά».

Εκ των ενόντων η αντικατάσταση του Γ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου – Τον περιμένουν να επιστρέψει