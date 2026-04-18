Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός παραμένει για ακόμη ένα 24ωρο ο Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η σταθεροποίηση που παρουσιάζει θεωρείται από τους γιατρούς συγκρατημένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της νοσηλείας του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο υφυπουργός εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και από τότε βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική φροντίδα, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί κάθε μεταβολή στην υγεία του.

Το απόγευμα της Παρασκευής (17/4), τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με συγγενείς του ασθενούς και ενημερώθηκε από τους γιατρούς για την κατάσταση και την πορεία της υγείας του υφυπουργού.