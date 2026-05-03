Από τη μία η ικανοποίηση για την απόδοση της ομάδας και από την άλλη αυτλή η πικρία για την απώλεια της Ευρώπης.

Κάπως έτσι ήταν οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Ηράκλειο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ομάδα του θα έχει πάντα κίνητρο.

«Θέλαμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες πολύ καλά. Να αυξήσουμε τις ευκαιρίες μας, να κυριαρχήσουμε, να πιέσουμε ψηλά. Ολα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν μία φιλοσοφία που περνάει στην ομάδα. Ο Άρης πάντα θα έχει κίνητρο, ακόμα και σε φιλικά. Η Ευρώπη δεν υπάρχει, αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι σε διαφορετική περίπτωση το αξίζαμε. Θέλουμε την 5η θέση. Αυτό έχει απομείνει», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της Cosmote TV.