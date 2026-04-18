Αγωνιστική… και διαιτητική πλευρά είχαν οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά τη νίκη-ανάσα για τον Άρη επί του Βόλου.

Ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στον κιτρινόμαυρο πάγκο, την οποία λίγο έλειψε να χάσει εξαιτίας της διαιτησίας. Και φυσικά δεν το άφησε ασχολίαστο.

«Ήταν η πρώτη μας νίκη. Ήμασταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο μας να πλησιάσει την εστία μας. Πέτυχε το 1-1 με ένα σουτ από το πουθενά και με ένα ανύπαρκτο κόρνερ έγινε το 1-2, ενώ θεωρώ ότι στο 1-1 υπήρχε πέναλτι πάνω στον Γκαρέ.

Στο δεύτερο μέρος είπαμε ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια που γίνεται αυτές τις εβδομάδες έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, ανατρέψαμε το σκορ και πήραμε μια νίκη, την οποία είχαν ανάγκη τα παιδιά γιατί είναι καλοί παίκτες και κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε ήταν ένα ξέσπασμα.

Με όλα τα παιδιά έχω καλή σχέση. Είπαμε πριν τον αγώνα ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα 28 παίκτες στη διάθεσή μου και δεν είχαμε τραυματίες και επί της ουσίας να δουλέψουμε σε θέματα που θέλουμε. Χαίρομαι γι’ αυτή τη σχέση που έχουμε δημιουργία. Με σεβασμό, πειθαρχία και εργατικότητα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και αυτή η νίκη να είναι οδηγός για τις επόμενες», δήλωσε ο Γρηγορίου στην κάμερα της Nova.