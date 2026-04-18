Με… συνταγή Λιβαδειάς και μόνο μία παρέμβαση από τον Μιχάλη Γρηγορίου θα παραταχθεί ο Άρης στη σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ θα πάρει τη θέση του Σούντμπεργκ ως παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, με τους υπόλοιπους να παραμένουν ως έχουν.

Ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια, με τους Τεχέρο-Μεντίλ στα άκρα της άμυνας. Χόνγκλα-Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, με τον Πέρεθ λίγο πιο μπροστά σε ελεύθερο ρόλο. Γκαρέ-Γιαννιώτας στις πλέυρές και ο Καντεβέρε στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Αρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ -Χόνγκλα, Ράτσιτς – Γκαρέ, Πέρεθ, Γιαννιώτας – Καντεβέρε

Στον πάγκο οι: Διούδης, Δώνης, Ντούντου, Σούντμπεργκ, Μορόν, Μάικιτς, Κουαμέ, Μπουσαΐντ, Κέρκεζ, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Γένσεν