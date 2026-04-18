Κι όμως… ο Άρης κέρδισε!

Σε μια αναμέτρηση με δύο ανατροπές και έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, ο Άρης κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 3-2 του ΝΠΣ Βόλου για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς με τον Χόνγκλα, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν ένα πεντάλεπτο πριν την ανάπαυλα, σημειώνοντας δύο γκολ (40′, 45′)… ελώ διαιτησίας και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (1-2).

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ράτσιτς έφερε άμεσα το παιχνίδι στα ίσα (48’), ενώ στο 75’ ο Καντεβέρε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας τη νίκη στον Άρη.

O αγώνας

Ο Μιχάλης Γρηγορίου διατήρησε σχεδόν αναλλοίωτη την ενδεκάδα σε σχέση με το ματς στη Λιβαδειά, κάνοντας μία μόνο αλλαγή στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρόουζ πήρε τη θέση του Σούντμπεργκ στο πλευρό του Φαμπιάνο. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Τεχέρο και Μεντίλ, μπροστά από τον Αθανασιάδη που ήταν στο τέρμα. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Χόνγκλα και Ράτσιτς, με τους Γκαρέ και Γιαννιώτα στα φτερά. Ο Πέρεθ κινήθηκε πίσω από τον προωθημένο Καντεβέρε.

Από την πλευρά του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε επίσης σε μία μόνο αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, τοποθετώντας τον Ουρτάδο στην κορυφή της επίθεσης αντί του Κόμπα.

Ο Σιαμπάνης υπερασπίστηκε την εστία, με τους Κάργα, Χέρμανσον και Τσοκάνη να αποτελούν την τριάδα της άμυνας. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Μπουζούκης και Μαρτίνες, ενώ οι Τζόκα και Αμπάντα κάλυψαν τις πλευρές ως φουλ μπακ. Στην επίθεση, οι Λάμπρου και Γκονζάλες πλαισίωσαν τον Ουρτάδο.

Μονόλογος του Άρη και δίκαιο προβάδισμα

Ο Βόλος δυσκολεύτηκε αισθητά στο πρώτο μέρος, ιδιαίτερα στο πρώτο εικοσάλεπτο, καθώς ο Άρης επέβαλε υψηλό ρυθμό και πίεση, ανακτώντας γρήγορα την κατοχή και περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους κοντά στην περιοχή τους.

Οι «κίτρινοι» δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες από νωρίς, με τον Καντεβέρε να απειλεί δις (4’, 16’) και τον Ρόουζ να δοκιμάζει επίσης μετά από τη δεύτερη προσπάθεια του Αφρικανού φορ. Τελικά, στο 17’, ο Καντεβέρε έδωσε την ασίστ στον Χόνγκλα, ο οποίος με όμορφο σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ (1-0).

Τα έκανε… μαντάρα η διαιτησία, αλλά και ο Άρης

Μέχρι το 40’, ο Βόλος είχε μόλις μία άστοχη προσπάθεια. Ωστόσο, μέσα σε ένα πεντάλεπτο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες του, σκοράροντας με τους Γκονζάλες (40’) και Κάργα (45’) για να προηγηθεί 1-2 στο ημίχρονο!

Παρ’ όλα αυτά, η φάση του πρώτου γκολ συνοδεύτηκε από δίκαιες διαμαρτυρίες για μη καταλογισμό πέναλτι στον Γκαρέ στιγμές νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει επαφή με παίκτη του Άρη στο σουτ του Γκονζάλες, στο κόρνερ που έφερε το δεύτερο γκολ της ομάδας από τη Μαγνησία.

Άμεση απάντηση και ξανά «πάνω» ο Άρης

Ο ΝΠΣ Βόλος δεν χάρηκε για πολύ την ανατροπή, καθώς οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και μέσα σε λίγα λεπτά επανήλθαν στο παιχνίδι. Μετά από διαδοχικές προσπάθειες στην ίδια φάση, η μπάλα έφτασε στον Ράτσιτς, το σουτ του κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 2-2 στο 48′.

Ένταση, πίεση και παιχνίδι στα όρια

Με την ψυχολογία πλέον υπέρ του Άρη, ο ρυθμός ανέβηκε και το παιχνίδι έγινε ιδιαίτερα ανοιχτό. Οι γηπεδούχοι αναζητούσαν το τρίτο γκολ, ενώ ο Βόλος προσπαθούσε να αντέξει αμυντικά. Στο 61ο λεπτό, μια ανατροπή του Πέρεθ από τον Κάργα μέσα στην περιοχή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση, διαμαρτυρίες και αρκετές κάρτες από τον διαιτητή Πολυχρόνη.

Ο Καντεβέρε έδωσε τη λύση… μαζί με Αθανασιάδη

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 75’, όταν ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα του Βόλου έδωσε την ευκαιρία στον Καντεβέρε να καλύψει μεγάλη απόσταση και να σκοράρει απέναντι στον Σιαμπάνη, διαμορφώνοντας το 3-2. Ήταν ένα γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα και ταυτόχρονα ήταν το πρώτο του Αφρικανού στο φετινό πρωτάθλημα.

Στα τελευταία λεπτά, ο Βόλος λίγο έλειψε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Κάργα, όμως ο Αθανασιάδης και στη συνέχεια το δοκάρι διατήρησαν το προβάδισμα για τον Άρη μέχρι το τελικό σφύριγμα.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Τεχέρο (65′ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (79′ Φρίντεκ) -Χόνγκλα, Ράτσιτς (83′ Γένσεν) – Γκαρέ (78′ Κουαμέ), Πέρεθ, Γιαννιώτας (64′ Δώνης) – Καντεβέρε

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης – Τσοκάνης (31′ Μύγας), Χέρμανσον, Κάργας – Τζόκα, Μπουζούκης (46′ Κόμπα), Μαρτίνες, Αμπάντα – Λάμπρου (74′ Χουάνπι), Γκονζάλες 982′ Κύρκος), Ουρτάδο.