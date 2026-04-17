Η προπόνηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θεωρούνταν εξ αρχής το πιο ενδεικτικό τεστ για τις σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Ο Έλληνας τεχνικός αφιέρωσε ακόμη μία ημέρα στην τακτική, προχωρώντας σε κάτι που έμοιαζε αρκετά με «πρόβα» του αγώνα, μέσα από την οποία φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί και η μοναδική αλλαγή στο πλάνο του, η οποία αφορά το κέντρο της άμυνας.

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ αναμένεται να ξεκινήσει βασικός δίπλα στον Φαμπιάνο, με τον Νόα Σούντμπεργκ να κάθεται στον πάγκο. Μία απόφαση που προφανώς περιλαμβάνει τακτικούς λόγους αλλά και την μέτρια εμφάνιση του Σουηδού στην πρεμιέρα των πλέι οφ με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Από εκεί και πέρα, ο Τεχέρο διατηρείται στο δεξί άκρο της άμυνας, παρά την επιστροφή του Φαντιγκά από την τιμωρία του. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αθανασιάδης, με τον Μεντίλ στο αριστερό άκρο και τους Χόνγκλα-Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση, η τριάδα των Γκαρέ, Πέρεθ και Γιαννιώτα παραμένει σταθερή πίσω από τον Καντεβέρε, που θα αγωνιστεί στην κορυφή.

Κωδικός… γκολ και Γκαρέ

Με τη χθεσινή προπόνηση ολοκληρώθηκε και ένα τριήμερο προπονήσεων με αρκετή… δόση τακτικής από τον Γρηγορίου και βάζοντας την επίθεση στο επίκεντρο.

Το μόνο που δεν έχει πει ακόμα στους παίκτες του είναι να… μπουν με τη μπάλα μέσα στα δίχτυα, αναζητώντας αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο και σίγουρα να μην περιοριστεί στο ένα γκολ.

Ο Άρης έχει φέρει επτά φορές 1-1 φέτος, έχοντας χάσει αρκετούς βαθμούς με αυτή τη λογική που του… άφησε κληρονομιά ο Μανόλο Χιμένεθ. Αυτό είναι που θέλει να αποφύγει ο Γρηγορίου, γνωρίζοντας ότι το ένα γκολ μπορεί να μην είναι αρκετό απέναντι στον Βόλο.