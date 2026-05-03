Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, καθώς ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η μεταφορά του δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς επρόκειτο για καθαρά προληπτικό έλεγχο. Ο θρυλικός Σκωτσέζος τεχνικός έλαβε άμεσα εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
Sir Alex Ferguson was taken to hospital after feeling unwell before Manchester United’s game against Liverpool. This was a precautionary measure. @talkSPORT understands he is now resting at home.
Wishing Sir Alex a speedy recovery.🙏 pic.twitter.com/q4JSqqAVko
— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 3, 2026
