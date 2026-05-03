Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός μπαίνουν στο γήπεδο με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, αφού ο Δικέφαλος προέρχεται από την ήττα στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΟΦΗ.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 0-2 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι δεύτεροι με 58 βαθμούς και θέλουν νίκη για να πλησιάσουν την ΑΕΚ, εφόσον αυτή δεν κερδίσει, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί τρίτος με 57, σε απόσταση… αναπνοής.

Την ίδια ώρα, το βλέμμα τους θα βρίσκεται και στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, το οποίο ξεκινά στις 21:00 και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες στη βαθμολογία.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

