Μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν προσγειώθηκαν την Τρίτη (17/3) στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με εικόνες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων (DHA), καθώς αρκετές παίκτριες απέσυραν το αίτημα ασύλου που είχαν καταθέσει στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Οι παίκτριες, φορώντας τις φόρμες της εθνικής ομάδας του Ιράν, καταγράφηκαν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να κάνουν δηλώσεις στην κάμερα.

Έχοντας φτάσει την Τετάρτη στην Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) από την Αυστραλία, όπου συμμετείχαν στο Ασιατικό Κύπελλο, οι ποδοσφαιρίστριες αναχώρησαν τη Δευτέρα (16/3) για το Ομάν, πριν επιβιβαστούν την Τρίτη (17/3) σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

«Μου λείπει η οικογένειά μου», δήλωσε μία εξ αυτών τη Δευτέρα (16/3) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Σύμφωνα με το DHA, οι παίκτριες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης υπό αστυνομική συνοδεία με κατεύθυνση ξενοδοχείο της πόλης. Θα επιστρέψουν στο Ιράν την Τετάρτη (18/3), διευκρίνισε το ιδιωτικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Επτά μέλη της ιρανικής γυναικείας αποστολής -έξι παίκτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου- είχαν αρχικά ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, αφού χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» στη χώρα τους επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.