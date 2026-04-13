Δύσκολες είναι οι εξελίξεις για την αρχηγό της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, μετά την αίτηση ασύλου που υπέβαλαν επτά μέλη της αποστολής.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζάχρα Γκανμπάρι φέρεται να συμπεριλαμβάνεται σε λίστα «υποστηρικτών του εχθρού» που δημοσίευσαν οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με συνέπεια να δεσμευτούν και τα περιουσιακά της στοιχεία από το κράτος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γκανμπάρι βρίσκεται ανάμεσα σε περίπου 400 άτομα που χαρακτηρίστηκαν με τον ίδιο όρο, σε μια λίστα στην οποία περιλαμβάνονται κυρίως πρόσωπα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γνωστοί αθλητές, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.

Η ένταξή της στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής ομάδας δεν έψαλαν τον εθνικό ύμνο ως μορφή διαμαρτυρίας πριν από αναμέτρηση στο Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών απέναντι στη Νότια Κορέα.

«Τα περιουσιακά στοιχεία της Ζάχρα Γκανμπάρι, ποδοσφαιρίστριας της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, τα οποία είχαν κατασχεθεί, αποδεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση», ανέφερε η ιρανική εφημερίδα Mizan τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04).

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η Αυστραλία φέρεται να προσέφερε άσυλο στην ομάδα, υπό τον φόβο ότι τα μέλη της θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κινδύνους σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν.

Η αρχηγός και ακόμη έξι παίκτριες αρχικά αποδέχθηκαν την προσφορά μέσω ανθρωπιστικής βίζας, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα εγκατέλειψαν τη διαδικασία και επέστρεψαν στη χώρα τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απόφασή τους αυτή συνδέεται με πιέσεις και απειλές που δέχθηκαν οι οικογένειές τους στο Ιράν.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών κατά την επιστροφή της Ζάχρα Γκανμπάρι και των υπολοίπων παικτριών ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις, οι εξελίξεις δείχνουν το αντίθετο, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα όπως δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και κινητής και ακίνητης περιουσίας.