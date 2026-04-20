Η πολυαναμενόμενη σειρά θρίλερ The Savant θα προβληθεί τελικά στο Apple TV, μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση της κυκλοφορίας της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η απόφαση της πλατφόρμας τότε είχε προκαλέσει εντύπωση, καθώς η ηθοποιός είχε δηλώσει πως δεν ήταν «σε συμφωνία» με την επιλογή αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η παραγωγή να μη φτάσει ποτέ στο κοινό.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Τζέσικα Τσαστέιν επιβεβαίωσε ότι «θα τη δούμε», υπονοώντας πως η σειρά επιστρέφει στο πρόγραμμα του Apple TV. Σύμφωνα με το περιοδικό, η πλατφόρμα προγραμματίζει την κυκλοφορία της τον Ιούλιο, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία.

Στην εφαρμογή του Apple TV, η σελίδα του The Savant εξακολουθεί να εμφανίζεται ως παραγωγή του 2025, με την ένδειξη «coming at a later date». Η καταχώριση παραμένει αμετάβλητη από τον Σεπτέμβριο, όταν η πρεμιέρα είχε αναβληθεί επ’ αόριστον.

Πλέον, όλα δείχνουν πως η ηθοποιός έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την επαναφορά της σειράς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο Variety: «Πριν δεν ήξερα αν θα τη δούμε, τώρα μπορώ να πω ότι θα τη δούμε». Εκτιμάται ότι η επίσημη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Το παρασκήνιο της ακύρωσης

Η Apple δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα σαφή εξήγηση για την περσινή ακύρωση. Η σειρά The Savant επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως οι διαδικτυακές ομάδες μίσους, η εγχώρια τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός.

Το σενάριο φέρεται να είχε θεματική σύνδεση με τη δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην προσωρινή αναστολή της προβολής. Παρά ταύτα, η Τσαστέιν, η οποία υπογράφει και ως παραγωγός, έχει δηλώσει ότι διαφώνησε με αυτή την απόφαση.

Οι επόμενες συνεργασίες με την Apple

Παρά τις παλαιότερες διαφωνίες, οι σχέσεις της ηθοποιού με την Apple παραμένουν θετικές. Εκτός από το The Savant, η Τσαστέιν συμμετέχει στη νέα μίνι σειρά The Off Weeks για το Apple TV, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Μπεν Στίλερ.

Επιπλέον, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο δράμα The Dealer στο πλευρό του Άνταμ Ντράιβερ, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την πλατφόρμα σε παραγωγές υψηλού προφίλ.