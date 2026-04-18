Δεν είχε τον χρόνο με το μέρος του, είχε όμως τον τρόπο να κάνει τα πάντα να μοιάζουν παντοτινά. Μέσα σε μια σύντομη διαδρομή, μόλις 39 χρόνων, ο Δημήτρης Λάγιος κατάφερε να δώσει φωνή στον Σολωμό και τον Ελύτη, να γίνει ένα με την Κύπρο και να γράψει μουσικές που, 35 χρόνια μετά την απώλειά του, αποτελούν ζωτικό κομμάτι της μουσικής μας ταυτότητας. Αυτές θα ακουστούν την Κυριακή το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Αποσπάσματα από τα εμβληματικά του έργα, όπως ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας», ο «Άη Λαός», το «Εδώ που γεννηθήκαμε» και η «Ερωτική Πρόβα με τον Θάνατο», θα ζωντανέψουν επί σκηνής από το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση» και το μουσικό σχήμα «Ες Αεί». Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μακαρίτης, ενώ τη διεύθυνση του Φωνητικού Συνόλου έχει η Χριστίνα Κρασίδου. Τη μουσική θα πλαισιώνουν κείμενα για τη ζωή και τη διαδρομή του συνθέτη, με αφηγητή τον Μάριο Παπαδόπουλο.

Τις ερμηνείες αναλαμβάνουν οι σολίστ Γιώργος Ιωάννου, Άντρεα Σοφοκλέους, Νίκος Μυλωνάς και Κώστας Πετρίδης. Φιλική συμμετοχή έχουν ο Παντελής Θαλασσινός και η κόρη του σπουδαίου συνθέτη Υακίνθη Λάγιου η οποία κουβαλά οργανικά αυτή την κληρονομιά. Με αφορμή την συναυλία μιλά για τον πατέρα της πέρα από τον μύθο του συνθέτη για την ουσία μιας προσωπικότητας που συνδύαζε το σπάνιο ταλέντο με τις αρετές της ψυχής και εξηγεί γιατί η μουσική του συνεχίζει να συγκινεί τις νέες γενιές και να «χαράσσεται» στη συνείδησή τους με την ίδια ένταση που είχε όταν πρωτογράφτηκε.

Συμμετέχετε φιλικά στο αφιέρωμα «Στου Απρίλη το φως». Πώς αισθάνεστε που επικοινωνείτε το έργο του πατέρα σας, 35 χρόνια μετά, μέσα από τη δική σας φωνή;

Βιώνω συγκίνηση, ευθύνη, αγωνία. Γιατί αυτή τη φορά είναι για μένα κάτι διαφορετικό, σαν μια κατανυκτική ακολουθία. Αγαπώ βαθιά το έργο του, όμως για χρόνια στεκόταν μπροστά μου σαν ένα βουνό, ίσως γιατί το έβλεπα κυρίως μέσα από τα μάτια των παιδιού ή ίσως και των θαυμαστών του.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη «Διάσταση», έναν όμιλο που ο πατέρας σας αγάπησε πολύ. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η «οικογενειακή» πλέον σχέση με τους ανθρώπους που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανό το όραμά του;

Το φωνητικό σύνολο “Διάσταση” είναι μια πυξίδα πολιτισμού, με πνευματικό καθοδηγητή τον Μάριο Παπαδόπουλο. Αποτελεί έναν κρίκο που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, προσφέροντας στο έργο του πατέρα μου έναν χώρο συνέχειας και ζωντανής μνήμης.

Στο πρόγραμμα θα ακούσουμε αποσπάσματα από εμβληματικά έργα όπως ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας» και η «Ερωτική Πρόβα με τον Θάνατο». Υπάρχει κάποιο από αυτά τα έργα με το οποίο είστε συναισθηματικά δεμένη περισσότερο όταν το ερμηνεύετε;

Είμαι δεμένη και με τα δύο έργα. Ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας» είναι πατρίδα, η «Ερωτική Πρόβα με τον Θάνατο» είναι ψυχή.

Ο Δημήτρης Λάγιος μελοποίησε σπουδαίους ποιητές (Ελύτη, Σολωμό, Καρυωτάκη). Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, ως νέα καλλιτέχνιδα, να φέρνετε αυτόν τον «υψηλό» λόγο στις νεότερες γενιές σήμερα;

Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια σας. Για μένα, είναι πολύ σημαντικός ο λόγος να φτάνει ως εμάς και στις νεότερες γενιές. Κάποιες αλήθειες είναι διαχρονικές και μας τις προτείνουν ποιητές. Ας τους ακούσουμε με σεβασμό και ταπεινότητα. Φωτίζουν τη ζωή μας.

Το κείμενο αναφέρει πως ο πατέρας σας λάτρεψε την Κύπρο και τα τραγούδια του έγιναν «ύμνοι» εκεί (όπως το « Καρτερούμεν »). Πώς εισπράττετε αυτή την αγάπη των Κυπρίων προς το πρόσωπό του όταν βρίσκεστε ανάμεσά τους;

Τους θεωρώ αληθινή οικογένεια. Η αγάπη τους δεν είναι απλώς μνήμη, είναι μια γραμμή που ενώνει αίμα και θάλασσα, ιστορία και βίωμα. Είναι μια αγάπη που έχει περάσει μέσα από πόνο, δοκιμασία και απώλεια. Ο πόνος γεννά αγάπη και η αγάπη προσφορά στον μαρτυρικό τόπο. Ο πατέρας μου ήθελε πάντα να είναι κοντά τους, και η επιθυμία του να σκορπιστεί η τέφρα του εκεί στην Κύπρο ήταν ένας τρόπος να γεφυρώσει τη Μεσόγειο με το Ιόνιο, τη Ζάκυνθο του Σολωμού και του Κάλβου με την Ιερή μας Κύπρο. Αυτή την αγάπη την κρατούν ζωντανή και είναι μια σχέση που δεν εξηγείται με λόγια, είναι βιωματική.

Ποιο είναι το δικό σας προσωπικό «φυλαχτό» από τις αρετές της ψυχής του που αναφέρει το αφιέρωμα;

Το πάθος του, το όραμά του και η εσωτερική του δύναμη για τη ζωή. Η ίδια η αλήθεια της ψυχής του, είναι το φυλαχτό που κρατώ!

«Στου Απρίλη το φως» – 35 χρόνια χωρίς τον Δημήτρη Λάγιο, Κυριακή 19 Απριλίου 2026 στις 20:00, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος . ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στα τηλ. 210 3418550 & 210 3418579.