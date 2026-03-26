Η Rosalia αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία της στο Μιλάνο, εξαιτίας σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης. Η τραγουδίστρια ενημέρωσε το κοινό ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εμφάνισή της, παρά την προσπάθειά της να ολοκληρώσει το σόου.

Η Ισπανίδα σταρ εμφανίστηκε στο Unipol Forum στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Lux» την Τετάρτη 25 Μαρτίου. Παρά το γεγονός ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, ανακοίνωσε επί σκηνής πως αισθανόταν πολύ άσχημα λόγω της αδιαθεσίας και δεν μπορούσε να συνεχίσει το πρόγραμμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Rosalia ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία από την αρχή, παρότι ήμουν άρρωστη».

Σύμφωνα με συνάδελφο δημοσιογράφο που βρισκόταν στον χώρο, από την αρχή της βραδιάς φαινόταν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Η τραγουδίστρια έκανε μεγάλα διαλείμματα, ενώ κάποια στιγμή χρειάστηκε να αποσυρθεί για περίπου 15 λεπτά, γεγονός που ανησύχησε το κοινό.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ένιωθε αδιαθεσία ήδη από το μεσημέρι, αλλά θέλησε να προσπαθήσει να σταθεί στη σκηνή. Παρά τη διακοπή, το κοινό της χάρισε το πιο θερμό και δυνατό χειροκρότημα, εκφράζοντας τη στήριξη και τη συμπαράστασή του.