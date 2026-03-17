Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Ροζαλία στη Λυών, μεταμορφώνοντάς την σε «γλυπτό» εμπνευσμένο από την Αφροδίτη της Μήλου και τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ.

Η παγκόσμια ποπ σκηνή συνάντησε την υψηλή αισθητική του ελληνικού θεάτρου το βράδυ της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, στην LDLC Arena της Λυών, μέσα από μια μοναδική καλλιτεχνική σύμπραξη της Ροζαλία με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της περιοδείας LUX Tour, η Ροζαλία παρουσίασε ένα οπτικό αριστούργημα με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου, αποδεικνύοντας πως η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα ανάμεσα στα είδη.

Στην πρεμιέρα της περιοδείας στη Λυών, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου παρουσίασε μια σκηνική σύνθεση που μεταμορφώνει τη Ροζαλία σε ζωντανό γλυπτό, συνδυάζοντας την αισθητική της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ με την εμβληματική Αφροδίτη της Μήλου και τη δική του αναγνωρίσιμη σκηνική γλώσσα.

Το «ζωντανό γλυπτό» επί σκηνής

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης και χορογράφος ανέλαβε να δώσει σάρκα και οστά στο κομμάτι «La Perla» (κυκλοφορίας 2025). Η σκηνική του προσέγγιση μετέτρεψε την Ισπανίδα σταρ σε ένα κινούμενο έργο τέχνης, με σαφείς αναφορές στην Αφροδίτη της Μήλου και τη γοητεία της Ρίτα Χέιγουορθ.