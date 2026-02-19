Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί, κατά την Ορθόδοξη Παράδοση, χρόνο ιερής σιωπής, περισυλλογής και πνευματικής αναζήτησης.

Η εν λόγω συναυλία επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδρομή από τη δοκιμασία προς το φως και από την ανθρώπινη αγωνία προς την ελπίδα, μέσα από τη δύναμη της μουσικής και τον λόγο της πίστεως ως βιωματική εμπειρία και εσωτερική στάση ζωής.

Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου, με τη συνοδεία της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό τη διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Γιάννη Μπελώνη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γεώργιου Δεμελή.

Συμμετέχουν το Ορχηστρικό Σύνολο του Κολλεγίου Αθηνών «Athens College Ensemble», η Χορωδία «Crescendo» του Συλλόγου «Το Εργαστήρι» Λίλιαν Βουδούρη (Διεύθυνση: Ιφιγένεια Μαροπούλου) και η Χορωδία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νέας Σμύρνης (Διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μητσοπούλου).

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Ελευθερία Μωραϊτάκη Πικρού

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.