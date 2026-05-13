Ηλεκτρικός: Πότε ξεκινά η 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα – Όλες οι αλλαγές

Οκτώ μήνες μετά την καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό κάθε Σάββατο, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει την επέκταση του μέτρου και στη Γραμμή 1, τον γνωστό «Ηλεκτρικό». Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η εφαρμογή του σχεδιάζεται για το 2027, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή όλων των συρμών που βρίσκονται σήμερα εκτός λειτουργίας.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν το πρωί της Τρίτης 12/5, κατά την επίσκεψη του υπουργού στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, όπου παρουσιάστηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1.

Εκσυγχρονισμός με νέο εξοπλισμό και κλιματισμό

Οι 14 συρμοί της 8ης παραλαβής, που κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, περνούν από εκτεταμένη ανακατασκευή με στόχο να αποκτήσουν νέα τεχνολογική υποδομή και να παραμείνουν σε λειτουργία για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια.

Στην πράξη, από τους παλιούς συρμούς διατηρείται μόνο το μεταλλικό αμάξωμα, ενώ όλα τα υπόλοιπα αντικαθίστανται: κινητήρες, ηλεκτρολογικά και πνευματικά συστήματα, εσωτερικοί χώροι, φωτισμός, συστήματα ενημέρωσης επιβατών και —για πρώτη φορά— σύγχρονος κλιματισμός.

Από το 1983 στη νέα εποχή

Οι συγκεκριμένοι συρμοί κυκλοφόρησαν μεταξύ 1983 και 1985 και τα τελευταία χρόνια παρουσίαζαν αυξημένες ανάγκες συντήρησης, κυρίως λόγω παλαιότητας και δυσκολίας εξεύρεσης ανταλλακτικών. Με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, αναμένεται σημαντική βελτίωση στην αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των δρομολογίων της Γραμμής 1.

Ο πρώτος νέος συρμός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν παραδοθεί ακόμη τρεις, ενώ το σύνολο των 14 ανακατασκευασμένων συρμών προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027.

Αναλυτικά τι αλλάζει στους συρμούς

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνολογικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με το «ΒΗΜΑ»:

Αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων συνεχούς ρεύματος με σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Πλήρη εκσυγχρονισμό των αεροσυμπιεστών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των θυρών επιβατών και βασικών μηχανισμών λειτουργίας.

Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), νέων οθονών και συστημάτων πληροφόρησης επιβατών.

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.

Πλήρη ανανέωση του εσωτερικού χώρου με νέο φωτισμό LED, καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.