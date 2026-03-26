Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρά σε σημαντική τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν τη συμμετοχή στα γυναικεία αγωνίσματα, εισάγοντας νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή από τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι νέοι κανόνες αφορούν το σύνολο των διοργανώσεων που τελούν υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, καλύπτοντας τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά αθλήματα. Η συμμετοχή στις γυναικείες κατηγορίες θα καθορίζεται πλέον βάσει συγκεκριμένων βιολογικών κριτηρίων, τα οποία θα πιστοποιούνται μέσω γενετικού ελέγχου.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία των γυναικείων αγωνισμάτων, ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028, όπου και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά.

🚨 EXCLUSIVE: The International Olympic Committee is expected to announce that women’s competitions across global sport will be ring-fenced for athletes who are biologically female@oliverbrown_tel has more ⬇️https://t.co/NbsbZgGGUI pic.twitter.com/TPpPjP2K8y — The Telegraph (@Telegraph) March 26, 2026

H ΔΟΕ διευκρινίζει ότι βασισμένη σε στοιχεία και ενημερωμένοι από τους ειδικούς, η εν λόγω πολιτική, όπου θα ισχύσει από το 2028 και έπειτα, «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στην γυναικεία κατηγορία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν ισχύει για κανένα πρόγραμμα αθλητισμού βάσης ή αναψυχής».

Παράλληλα, η νέα πολιτική εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη συμμετοχή στα γυναικεία αθλήματα.

Οι δηλώσεις της προέδρου της ΔΟΕ

Η Κίρστι Κόβεντρι, πρόεδρος της ΔΟΕ μίλησε για την νέα πολιτική λέγοντας: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

Συμπληρώνοντας: «Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους.

Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».