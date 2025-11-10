Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) προχωρά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, σε ριζική αλλαγή πολιτικής, καθώς σχεδιάζει να απαγορεύσει τη συμμετοχή τρανς αθλητριών και αθλητριών με διαφορές σεξουαλικής ανάπτυξης (DSD) στις γυναικείες κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων από τις αρχές του επόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε επιστημονική ανασκόπηση που εξέτασε τα μόνιμα φυσικά πλεονεκτήματα όσων έχουν γεννηθεί βιολογικά άνδρες, θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στον χώρο του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι σήμερα, κάθε Ολυμπιακό άθλημα είχε το δικαίωμα να αποφασίζει ξεχωριστά για το αν θα επιτρέπει τη συμμετοχή τρανς αθλητριών, συνήθως με βάση τα επίπεδα τεστοστερόνης. Έτσι, σε αθλήματα όπως ο στίβος και η κολύμβηση έχει ήδη επιβληθεί αποκλεισμός σε όσες έχουν περάσει ανδρική εφηβεία, ενώ σε άλλα, όπως το ποδόσφαιρο, δεν είχε εφαρμοστεί παρόμοια πολιτική.

Ωστόσο, υπό τη νέα προεδρία της Κίρστι Κόβεντρι, η ΔΟΕ φαίνεται αποφασισμένη να υιοθετήσει ενιαία στάση. Η Κόβεντρι, πρώην Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία «προστασίας της γυναικείας κατηγορίας».

Η νέα πολιτική αναμένεται να αφορά τόσο τις τρανς αθλήτριες όσο και τις αθλήτριες με DSD, δηλαδή γυναίκες που έχουν μεγαλώσει ως θηλυκά, αλλά διαθέτουν ανδρικά χρωμοσώματα και επίπεδα τεστοστερόνης ανάλογα με αυτά των ανδρών.

Η παρουσίαση των ευρημάτων έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Λωζάνη από τη Δρ. Τζέιν Θόρντον, ιατρική και επιστημονική διευθύντρια της ΔΟΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα έδειξε ότι οι τρανς αθλήτριες διατηρούν φυσικά πλεονεκτήματα, ακόμη και μετά από θεραπείες μείωσης της τεστοστερόνης.

Πηγή που επικαλούνται οι Times ανέφερε:

«Ήταν μια πολύ επιστημονική, ψύχραιμη και αντικειμενική παρουσίαση, που κατέθεσε ξεκάθαρα τα δεδομένα. Έγινε δεκτή με θετικό τρόπο».

Η τελική μορφή της πολιτικής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς απαιτούνται νομικοί έλεγχοι πριν την εφαρμογή της. Ωστόσο, το ρεπορτάζ προσθέτει ότι η ΔΟΕ σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τη νέα κατεύθυνση στις αρχές του 2026, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων όσον αφορά τη συμμετοχή των αθλητριών.