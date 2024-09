Με πεντάμηνο αποκλεισμό από κάθε αθλητική δραστηριότητα (αγώνες, προπονητικά καμπ, προετοιμασία) τιμωρήθηκε ο Σέρβος πρωταθλητής Ευρώπης στο τζούντο, Νεμάνια Μάιντοβ, επειδή έκανε τον σταυρό του πριν και μετά το τέλος του κρίσιμου αγώνα με τον Θοδωρή Τσελίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Update

🇷🇸 Serbian judoka Nemanja Majdov has been suspended for five months for crossing himself at the Paris Olympic Games.

The rules prohibit the expression of any religion during matches. https://t.co/NiP8FaWDtt

