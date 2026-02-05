Η Ιμάν Κελίφ, Ολυμπιονίκης στην πυγμαχία, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής και επιθέσεων, καθώς κάποιοι τη συκοφάντησαν με ισχυρισμούς ότι είναι «άνδρας που αγωνίζεται ως γυναίκα». Σε συνέντευξή της στην γαλλική εφημερίδα L’Equipe, η Κελίφ αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε ορμονοθεραπεία για να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης της πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν είναι τρανς, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά της και διαψεύδοντας τις κατηγορίες.

«Έχω γυναικείες ορμόνες. Και ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά έκανα ορμονοθεραπεία για να μειώσω τα επίπεδα τεστοστερόνης μου για τους αγώνες», δήλωσε η 26χρονη Αλγερινή Ολυμπιονίκης, επιβεβαιώνοντας ότι κατέχει το γονίδιο SRY, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και σχετίζεται με την αρρενωπότητα: «Ναι, και είναι φυσικό. Είμαι περιτριγυρισμένη από ιατρούς, με παρακολουθεί ένας καθηγητής. Για το προκριματικό τουρνουά για τους Αγώνες στο Παρίσι, που έλαβαν χώρα στο Ντακάρ, μείωσα τα επίπεδα τεστοστερόνης μου στο μηδέν».

«Και κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο» στην κατηγορία των -66 κιλών, θυμήθηκε η αθλήτρια που στην συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας παγκόσμιας διαμάχης και έγινε στόχος επιθέσεων και μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που την παρουσίαζε ως «άνδρα που αγωνίζεται ως γυναίκα».

Όπως και η Λιν Γιου Τίνγκ από την Ταϊβάν, επίσης Ολυμπιονίκης στην κατηγορία των -57 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η Κελίφ κατηγορήθηκε ότι είναι τρανς αθλήτρια από αρκετές προσωπικότητες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ και η Βρετανίδα μυθιστοριογράφος Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

«Σέβομαι τους πάντες και σέβομαι τον Τραμπ. Επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι. Γεννήθηκα κορίτσι, μεγάλωσα ως κορίτσι και οι άνθρωποι στο χωριό μου με γνώριζαν πάντα ως κορίτσι», τόνισε η Κελίφ.

«Για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν χρειασθεί να υποβληθώ σε εξετάσεις, θα το κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω ήδη κάνει αυτές τις εξετάσεις. Επικοινώνησα με την World Boxing, τους έστειλα τον ιατρικό μου φάκελο, τις ορμονικές μου εξετάσεις, τα πάντα. Αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν κρύβω κάτι, δεν αρνούμαι τις εξετάσεις», υποστήριξε η Κελίφ και συνέχισε: «Εξαρτάται από τους ιατρούς και τους καθηγητές να αποφασίσουν. Όλοι έχουμε διαφορετική γενετική, διαφορετικά επίπεδα ορμονών. Δεν είμαι τρανς. Η διαφορετικότητά μου είναι φυσική. Είμαι αυτή που είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτε για να αλλάξω τον τρόπο που με έπλασε η φύση. Γι’ αυτό δεν φοβάμαι».

«Είναι το λογικό επόμενο βήμα», δήλωσε, αλλά «το ότι αγωνίζομαι επαγγελματικά δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω τους Αγώνες του 2028. Καθόλου. Θέλω να γίνω η πρώτη Αλγερινή που θα διατηρήσει τον Ολυμπιακό της τίτλο».