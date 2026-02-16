Ρεκόρ σημείωσε η πώληση της πιο πολύτιμης κάρτας Pokemon στην ιστορία, καθώς η σπάνια «Pikachu Illustrator» άλλαξε χέρια για το εντυπωσιακό ποσό των 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων (13,9 εκατ. ευρώ) σε δημοπρασία, κερδίζοντας τον τίτλο του «Ιερού Δισκοπότηρου» των συλλεκτών.

Η κάρτα, μία από τις μόλις 39 που δημιουργήθηκαν για διαγωνισμό εικονογράφησης στα τέλη της δεκαετίας του ’90, βγήκε στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Goldin τη Δευτέρα (16/2). Πρόκειται για το πιο σπάνιο και πολυπόθητο αντικείμενο του είδους της, που πλέον κατέχει και επίσημα παγκόσμιο ρεκόρ.

Την «Pikachu Illustrator» είχε αποκτήσει πριν από πέντε χρόνια ο Λόγκαν Πολ έναντι 5,275 εκατ. δολαρίων. Όπως αναφέρει το CNN η επένδυση αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά προσοδοφόρα, αφού ο Πολ την πούλησε για 16,4 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με ένα κολιέ διακοσμημένο με διαμάντια.

Η δημοπρασία διήρκεσε συνολικά 42 ημέρες και ολοκληρώθηκε έπειτα από ώρες έντονων προσφορών. Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο YouTube, ο Πολ σχολίασε ότι «μπορεί να κουράσαμε κάποιους», ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφώνησε: «Θεέ μου, αυτό είναι τρελό», καθώς τα κομφετί έπεφταν «βροχή» γύρω του.

Το ρεκόρ και το «ιερό δισκοπότηρο» των καρτών

Λίγο μετά τη λήξη της δημοπρασίας, αξιωματούχος των Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι ο Πολ είχε πουλήσει την πιο ακριβή κάρτα συναλλαγών που έχει ποτέ δημοπρατηθεί. Η κάρτα παρουσιάστηκε μέσα σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κολιέ, το οποίο ο Πολ είχε φορέσει στο WrestleMania 38, δεσμευόμενος να την παραδώσει προσωπικά στον αγοραστή.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Goldin Κεν Γκόλντιν, η αξία των συλλεκτικών καρτών έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 20 χρόνια, ξεπερνώντας τις αθλητικές κάρτες και τον δείκτη S&P κατά 3.000%. Ο ίδιος χαρακτήρισε την «Pikachu Illustrator» ως «την πιο περιζήτητη κάρτα στον κόσμο».

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη κάρτα θεωρείται «το ιερό δισκοπότηρο όλων των καρτών Pokémon», καθώς είναι η μοναδική που έχει λάβει βαθμολογία 10 από τον οργανισμό ελέγχου ταυτότητας PSA, γεγονός που την καθιστά σχεδόν άψογη.

Καθώς πλησίαζε το τέλος της δημοπρασίας, η τιμή είχε σταθεροποιηθεί στα 6,882 εκατομμύρια δολάρια, μέχρι που μια σειρά τελευταίων προσφορών την εκτόξευσε στα 16,492 εκατομμύρια, μετά από συνολικά 97 συμμετοχές.

Ο Λόγκαν Πολ είναι γνωστός για την εμμονή του με τα συλλεκτικά αντικείμενα, έχοντας δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει μερικά από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά κομμάτια στον κόσμο.