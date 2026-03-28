Παρόλα αυτά, η πορεία του αποδεικνύει πως οι δύσκολες αρχές δεν στάθηκαν εμπόδιο στην εξέλιξή του. Το ταλέντο του στη La Masia τον ανέδειξε γρήγορα και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα «πρόσωπα» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με έντονο συμβολισμό για την καταγωγή του, την οποία τιμά συχνά στους πανηγυρισμούς του.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του στα παιδικά του χρόνια. Όπως έχει αποκαλύψει, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες για ακριβά παιχνίδια, όπως μια κονσόλα PlayStation, και έτσι ο ίδιος περνούσε τον χρόνο του παίζοντας με κάρτες Pokémon αξίας μόλις ενός ευρώ.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τόσο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα όσο και με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Παρά την εκρηκτική του άνοδο, ο νεαρός εξτρέμ δεν ξεχνά τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε.

«Στη γειτονιά μου παλεύουμε καθημερινά για να ζήσουμε καλά και το απολαμβάνουμε μαζί. Ξέρουμε από πού ερχόμαστε και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», ανέφερε αρχικά ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος στάθηκε επίσης στον καθοριστικό ρόλο των γονιών του στη ζωή του.

"At school we used to play with Pokémon cards. Some kids played Nintendo, but mostly we played with the cards. When we were little, we didn't have the means to buy a PlayStation or a Nintendo. We would play in the yard with my friends using one-euro cards.

«Βλέπεις τους γονείς σου να δουλεύουν και να μην μπορούν να είναι πάντα δίπλα σου, και αυτό σε αγχώνει. Πιστεύω πως οι δικοί μου γονείς έχουν βιώσει πραγματική πίεση. Ήταν νέοι και είχαν εμένα. Πρέπει να στηρίξεις την οικογένεια, να δουλέψεις, να φροντίσεις το παιδί σου να είναι χαρούμενο, να του πάρεις δώρα. Αυτό είναι αληθινή πίεση – και μάλιστα από τη δύσκολη πλευρά».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ESPN, τόνισε πως παρά τη διεθνή του αναγνώριση, η καθημερινότητά του παραμένει απλή: «Κάνω ό,τι κάνει κάθε παιδί 18 ετών: είμαι με τους φίλους μου, φροντίζω τον αδερφό μου, παίζω PlayStation, βγαίνω μια βόλτα… τέτοια πράγματα».

Ο Γιαμάλ θυμήθηκε επίσης με νοσταλγία τα παιδικά του χρόνια, κυρίως τις στιγμές που έπαιζε κάρτες Pokemon με τους φίλους του στο σχολείο: «Όταν ήμουν μικρός δεν είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε PlayStation ή Nintendo. Έτσι παίζαμε με τους φίλους μου στο προαύλιο με αυτές τις κάρτες, που κόστιζαν ένα ευρώ».

Αφού αποκάλυψε πως το αγαπημένο του Pokemon είναι το Zygarde, ο νεαρός ποδοσφαιριστής συνέδεσε και συμπαίκτες του με άλλους εμβληματικούς χαρακτήρες. Τον Pikachu τον ταύτισε με τον Ντάνι Όλμο «επειδή είναι ξανθός», ενώ τον Charizard τον συνέκρινε με τον Σέζνι, καθώς «έχει μια ιδιαίτερη αύρα».