Ο Λαμίν Γιαμάλ, παρά την αναγνώριση και την επιτυχία του στην Μπαρτσελόνα, δεν ξεχνά τις ρίζες του στην ομάδα Λα Τορέτα, όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία. Ο νεαρός επιθετικός έκανε μια σημαντική δωρεά ποδοσφαιρικού εξοπλισμού στην ακαδημία της ομάδας του, δείχνοντας έτσι τη στήριξή του στην πρώην ομάδα του.

Lamine Yamal Sustains Roots at CF La Torreta LA ROCA DEL VALLÈS – FC Barcelona’s Lamine Yamal continues to support his former club, CF La Torreta, through consistent material and moral contributions. The Yamal family recently donated footballs and sports equipment to the youth… pic.twitter.com/HSHnhYBkpo — Barca Xtra (@Barcaxtr) March 21, 2026

Πέρα από τη δωρεά εξοπλισμού, ο Γιαμάλ και η οικογένειά του πρόσφεραν σε νεαρούς ποδοσφαιριστές της Λα Τορέτα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το UEFA Champions League, όπου ο ίδιος είχε σκοράρει στο 68′ με πέναλτι.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Γιαμάλ αποχώρησε από τη Λα Τορέτα το 2014, όταν υπέγραψε στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, και από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία ταλέντα της ομάδας.