Ο Λαμίν Γιαμάλ, παρά την αναγνώριση και την επιτυχία του στην Μπαρτσελόνα, δεν ξεχνά τις ρίζες του στην ομάδα Λα Τορέτα, όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία. Ο νεαρός επιθετικός έκανε μια σημαντική δωρεά ποδοσφαιρικού εξοπλισμού στην ακαδημία της ομάδας του, δείχνοντας έτσι τη στήριξή του στην πρώην ομάδα του.

Πέρα από τη δωρεά εξοπλισμού, ο Γιαμάλ και η οικογένειά του πρόσφεραν σε νεαρούς ποδοσφαιριστές της Λα Τορέτα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το UEFA Champions League, όπου ο ίδιος είχε σκοράρει στο 68′ με πέναλτι.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Γιαμάλ αποχώρησε από τη Λα Τορέτα το 2014, όταν υπέγραψε στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, και από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία ταλέντα της ομάδας.

