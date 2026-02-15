Θα μπορούσε να είναι και το ιδανικό SUV. Έχει χώρους, γκάζια και σπορ αισθητική. Το γαλλικό μοντέλο, όπως ανέφερε η φίρμα μέσω των εκπροσώπων της είναι ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της, στην κατηγορία των SUV με πολλά σημαντικά εφόδια που του δίνουν ένα ισχυρό αβαντάζ.

Το Renault Rafale είναι ένα SUV με σπορ χαρακτηριστικά, που διακρίνονται στο πίσω τμήμα του με κουπέ σχεδίαση. Ανήκει στη μεσαία κατηγορία, κάτι που μαρτυρά και το μήκος των 4,7 μέτρων.

Προσφέρεται ήδη στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις που δεν του λείπει τίποτα σε άνεση και ασφάλεια Η πρώτη είναι η Esprit Alpine, με τιμή 51.800 €, που προσφέρει στάνταρ τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση, το πλήρες πακέτο ADAS και το OpenR Link. Ενώ η δεύτερη η Atelier Alpine κοστίζει 55.900 €.

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp ξεχωρίζει πρωτίστως για το προηγμένο υβριδικό κινητήριο σύνολο Hyper Hybrid E-Tech 4×4 plug-in των 300 ίππων, που απλά ξεχνάει το φουλάρισμα. Μπορεί να επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000χλμ. με εξαιρετικές επιδόσεις, στην κατανάλωση καυσίμου. Αυτό σημαίνει 0,5λίτρα/100χλμ. σε μικτό κύκλο και 5,8 λίτρα/100 χλμ. με αποφορτισμένη μπαταρία!

Μπορεί, όμως να κάνει τη ζωή του οδηγού ακόμη πιο εύκολη και οικονομική αφού μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα, χάρη στην μπαταρία που έχει αξιοσημείωτη χωρητικότητα 22kWh

Ειδικότερα, κάτω από το καπό του υπάρχει ένας 1.200άρης 3κύλινδρος κινητήρας με 150hp. Συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριους και έναν δευτερεύοντα) αποδίδοντας συνδυαστικά 300 ίππους. Οι σπορ επιδόσεις του έχουν ως εξής: Επιτάχυνση 0 – 100km/h σε 6,4δλ. , ρεπρίζ 80 – 120km/h σε 4,0δλ και επιτάχυνση 0 – 1.000μ. από στάση, σε 26,9δλ. Για μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται : 2ώ. 10λ. από 0 έως 80 % .

Σαφώς, σύμμαχος στην εξαιρετική πρόσφυση είναι το σύστημα τετρακίνησης και το σύστημα 4διεύθυνσης, που αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει το μοντέλο να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο στην κατηγορία του.

To Rafale ενσωματώνει έως 32 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Το Active Driver Assist λειτουργεί σε σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου2, ώστε να κάνει τη ζωή των οδηγών πίσω από το τιμόνι πιο άνετη.