Η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της, εφόσον ζητήσουν βοήθεια μετά τα ιρανικά ανταποδοτικά πλήγματα, διατηρώντας το δικαίωμά της να επέμβει, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ο πόλεμος αυτός (…) σέρνει αριθμό χωρών στην περιοχή στη σύγκρουση, με τις οποίες εμείς έχουμε σχέσεις, αμυντικές συμφωνίες και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων», δήλωσε ο Μπαρό στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale διεξήγαγαν επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αιθέρων πάνω από γαλλικές βάσεις στην περιοχή, τονίζοντας πως η Γαλλία παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Έχουμε στα (Ηνωμένα Αραβικά) Εμιράτα (…) αυτή τη ναυτική βάση και αυτή την αεροπορική βάση στην Αλ Ντάφρα», απάντησε ο Μπαρό όταν ρωτήθηκε για την εμπλοκή των γαλλικών αεροσκαφών το σαββατοκύριακο στην εξουδετέρωση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. «Τα Rafale αυτά και οι πιλότοι τους κινητοποιήθηκαν για να εγγυηθούν την ασφάλεια των θέσεών μας (…) Πραγματοποίησαν τις επιχειρήσεις τους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αιθέρων πάνω από τις βάσεις μας», πρόσθεσε.

Επαναπατρισμός πολιτών και σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Η Γαλλία προετοιμάζει ναυλωμένες πτήσεις για τον επαναπατρισμό των «πιο ευάλωτων» πολιτών της που βρίσκονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν πληγεί από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Προετοιμαζόμαστε για τη ναύλωση πτήσεων ώστε να συμπαρασταθούμε στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, αν αυτό καταστεί απαραίτητο», δήλωσε ο Μπαρό στο BFMTV, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των πολιτών που θα αφορά η επιχείρηση.

Περίπου 400.000 Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται στις χώρες που επηρεάζονται από την κρίση, σύμφωνα με τον ίδιο, και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επαναπατρισμούς όσων διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, αξιοποιώντας εμπορικές αλλά και στρατιωτικές πτήσεις.

Ακύρωση πτήσεων από Air France-KLM

Στο μεταξύ, ο γαλλοολανδικός όμιλος Air France-KLM ανακοίνωσε τη ματαίωση πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος κινδύνους ασφαλείας λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και πως θα επανεκτιμήσει την κατάσταση πριν επαναλάβει τα δρομολόγιά της. Η Air France ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ έως και την Πέμπτη, ενώ η KLM ανέστειλε δρομολόγια προς Νταμάμ, Ντουμπάι και Ριάντ έως τις 9 Μαρτίου.

Διπλωματικές επαφές με την Κίνα

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι, με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γάλλου υπουργού, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αναζήτηση πολιτικής λύσης που θα εγγυάται τη συλλογική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες του ιρανικού λαού.

Ο Μπαρό «επανέλαβε την ευθύνη του ιρανικού καθεστώτος για την συνεχιζόμενη κλιμάκωση, μετά την αδικαιολόγητη επίθεσή του σε διάφορες χώρες στην περιοχή». Παράλληλα, επέκρινε τις ιρανικές αρχές για τη μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τα πυρηνικά προγράμματα, τις βαλλιστικές δραστηριότητες και την υποστήριξη σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες.

Τόνισε επίσης ότι η Γαλλία δεν είχε εμπλακεί ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι χώρες «οφείλουν να δίδουν προτεραιότητα στους διεθνείς θεσμούς για την επίλυση διαφορών και, όπου χρειάζεται, τη χρήση βίας».

Οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Κίνας συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για τη συνέχιση του διαλόγου.

