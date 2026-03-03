Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανώτατου στελέχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός (IDF).

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, η επιδρομή του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου προκάλεσε τον θάνατο του Ρεζά Χαζαΐ. Ο Χαζαΐ ηγείτο των προσπαθειών της Δύναμης Κουντς των IRGC για την ενίσχυση της Χεζμπολάχ και φέρεται να υπηρετούσε ως επιτελάρχης του Λιβανικού Σώματος της Δύναμης Κουντς, σύμφωνα με τον IDF.

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Χαζαΐ υπήρξε το δεξί χέρι του διοικητή του σώματος και θεωρούνταν κεντρικό πρόσωπο στην ενίσχυση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ», αναφέρει η ανακοίνωση του IDF.

Ο στρατός επισημαίνει ότι ο Χαζαΐ ήταν υπεύθυνος για τη διασύνδεση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν, «ιδίως για τη γεφύρωση των αναγκών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ με τους πόρους που παρείχε το Ιράν».

«Ο Χαζαΐ ηγήθηκε εκτεταμένων διαδικασιών εντός του Λιβανικού Σώματος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», προσθέτει ο IDF, διευκρινίζοντας ότι αυτές περιελάμβαναν «διαδικασίες ενίσχυσης δυνάμεων με ιρανικά όπλα και εξοπλισμό» καθώς και την αποκατάσταση των επιθετικών δυνατοτήτων της οργάνωσης μετά τον πόλεμο Ισραήλ–Χεζμπολάχ το 2023–2024.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Χαζαΐ είχε ενεργό ρόλο στη μεταφορά όπλων από το Ιράν προς τη Χεζμπολάχ και επέβλεπε τα προγράμματα παραγωγής οπλισμού της οργάνωσης στο Λίβανο.