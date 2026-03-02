Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, που σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, παρουσιάζει πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει πύραυλο της ιρανικής αεράμυνας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο πιλότος να αναφέρει: «Υπάρχει άλλη εκτόξευση, ανεβαίνει πάνω από τα σύννεφα». Όπως υποστηρίζουν οι δυνάμεις του Ισραήλ, το μαχητικό είχε προηγουμένως πλήξει στόχους στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εντός του ιρανικού εναέριου χώρου.

״יש שיגור נוסף, מסיט אותנו, עולה מעל העננים״ תיעוד מיוחד: טייס קרב שתקף בטהרן מתחמק מטיל איראני ששוגר לכיוונו עד כה חיל-האוויר ביצע יותר מ-1,000 גיחות קרב מעל שמי איראן. pic.twitter.com/tm0q2aMjqL — Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026

Σύμφωνα με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000 πολεμικές έξοδοι πάνω από το Ιράν, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας.

Νωρίτερα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν περίπου 30 γυναίκες να υπηρετούν στην πρώτη γραμμή ως πληρώματα μαχητικών αεροσκαφών, συμμετέχοντας ενεργά στις επιθέσεις κατά του Ιράν.