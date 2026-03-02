Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ θα δεχθεί «συντριπτικό πλήγμα», επισημαίνοντας πως οι επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστούν μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως η απειλή από τον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ζαμίρ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν «έως ότου εξαλειφθεί η απειλή από τον Λίβανο». Τόνισε ακόμη ότι «θα εξακολουθήσουμε να επιμένουμε στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Απευθυνόμενος στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών του βόρειου Ισραήλ, ο αρχηγός του επιτελείου διαβεβαίωσε πως οι IDF ελέγχουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου και είναι έτοιμοι να εξουδετερώσουν κάθε εχθρική ενέργεια.

«Θα ολοκληρώσουμε αυτήν την εκστρατεία όχι μόνο με τα πλήγματα στο Ιράν, αλλά και με τη Χεζμπολάχ να υφίσταται συντριπτικό πλήγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζαμίρ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αποφασιστικότητα του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του αντιστρατήγου έγιναν λίγες ώρες αφότου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.