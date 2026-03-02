Το πρωί της Δευτέρας, αρκετοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησαν βίντεο που, όπως πίστευαν, έδειχνε λέιζερ να αναχαιτίζουν ρουκέτες της Χεζμπολάχ. Στο υλικό φαίνονταν ρουκέτες να εκτοξεύονται από τον Λίβανο, με αρκετές να εκρήγνυνται λίγο μετά την εκτόξευσή τους.

Ωστόσο, το βίντεο δεν απεικόνιζε πραγματική αναχαίτιση μέσω λέιζερ. Παρά την παρεξήγηση, το περιστατικό ανέδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για τη συγκεκριμένη τεχνολογία άμυνας, η οποία προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον και θεωρείται κομβική για τα μελλοντικά συστήματα προστασίας.

Η ανάπτυξη των αμυντικών λέιζερ

Το Ισραήλ έχει πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη επίγειων αμυντικών συστημάτων λέιζερ. Η έρευνα για στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής διαρκεί δεκαετίες, με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες να επενδύουν συστηματικά. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν πλέον τα λέιζερ πιο πρακτικά για επιχειρησιακή χρήση.

No longer a “Conspiracy Theory” Israel just used a Directed Energy Weapon (DEWs) “Israel used their high-powered laser weapon, the ‘Iron Beam’” During Biden’s term the media worked relentlessly to Fact Check these weapons as conspiracy theoriespic.twitter.com/kvzuTGFIv8 — Wall Street Apes (@WallStreetApes) March 2, 2026

Η πρόοδος αυτή σημαίνει ότι μπορούν να αναπτυχθούν λέιζερ μικρότερου μεγέθους και μεγαλύτερης κινητικότητας, με εμβέλεια περίπου δέκα χιλιομέτρων. Η χρήση τους είναι οικονομικότερη σε σχέση με τους πυραύλους αναχαίτισης, μειώνοντας το κόστος αντιμετώπισης απειλών όπως τα ιρανικής κατασκευής drones Shahed 136. Παρότι υπάρχουν ακόμη περιορισμοί, η τεχνολογία θεωρείται πλέον ώριμη για δοκιμαστική εφαρμογή.

Το πρόγραμμα Iron Beam και οι ισραηλινές δοκιμές

Το Ισραήλ εργάζεται πάνω στα λέιζερ εδώ και χρόνια. Το 2022, ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είχε δηλώσει: “Ολοκληρώσαμε με επιτυχία μια σειρά δοκιμών του νέου μας συστήματος αεράμυνας λέιζερ ‘Iron Beam’. Μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά είναι πραγματικότητα.”

Το σύστημα αναπτύχθηκε από τη Rafael Advanced Defense Systems, με στόχο να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το γνωστό Iron Dome. Παράλληλα, η Elbit Systems εργάζεται σε αερομεταφερόμενη εκδοχή, η οποία θα επιτρέπει την προβολή της δέσμης από αεροσκάφη ή drones, επεκτείνοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της τεχνολογίας

Τα επίγεια λέιζερ αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως το ανάγλυφο του εδάφους, καθώς δεν μπορούν να πλήξουν στόχους πίσω από κτίρια ή βουνά. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και τη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Παρά τις τεχνικές λύσεις που μειώνουν αυτά τα προβλήματα, οι περιορισμοί παραμένουν σημαντικοί.

Το 2025, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα λέιζερ είχαν «αναχαιτίσει με επιτυχία δεκάδες εχθρικές απειλές». Στη συνέχεια, η Rafael παρουσίασε στο Λονδίνο το Iron Beam 450, μία από τις εκδόσεις του συστήματος με διάμετρο φακού 450 χιλιοστών. Τα συστήματα αυτά, υψηλής ενέργειας, περιλαμβάνουν και κινητές εκδοχές όπως το Lite Beam (10Kw) και το Iron Beam-M (50Kw), που μπορούν να τοποθετηθούν σε οχήματα.

Η επιχειρησιακή ενσωμάτωση και το μέλλον

Το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το σύστημα, το οποίο απέδειξε την αποτελεσματικότητά του σε δοκιμές απέναντι σε ρουκέτες, όλμους και UAVs, θα ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.

Παρά την πρόοδο, τα λέιζερ εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη εμβέλεια και απαιτούν χρόνο για να καταστρέψουν έναν στόχο. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα πολλαπλές απειλές, όπως κάνει το Iron Dome με πυραύλους αναχαίτισης. Για τον λόγο αυτό, θεωρούνται ιδανικά ως συμπληρωματικό μέσο σε πολυστρωματικά συστήματα άμυνας.

Αν και απέχουν ακόμη από την «στιγμή Star Wars», τα αμυντικά λέιζερ θεωρούνται τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι εφαρμογές τους στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή