Με έναυσμα την επίθεση Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ στο Ιράν η Χεζμπολάχ άνοιξε ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας, εκτοξεύοντας πυραύλους και σμήνος drones εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ.

Η σιιτική οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν και έχει την έδρα της στο νότιο Λίβανο, χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή πράξη εκδίκησης για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές· ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ οι υπόλοιποι έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε την ενέργεια της Χεζμπολάχ «ανεύθυνη και ύποπτη πράξη», απαγορεύοντας τις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης.

Το Ισραήλ είχε προετοιμαστεί για μια τέτοια εξέλιξη εδώ και μήνες. Παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ το 2024, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις στο Λίβανο, κατηγορώντας την οργάνωση ότι παραβιάζει τη συμφωνία επανεξοπλιζόμενη. Τον Νοέμβριο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον δεύτερο στην ιεραρχία και αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι.

Εντάσεις στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου

Στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσπαθήσει να αποτρέψουν τη διεύρυνση της σύγκρουσης στα σύνορα, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή των πρώτων απευθείας συνομιλιών μεταξύ πολιτικών αξιωματούχων των δύο χωρών στα τέλη του περασμένου έτους.

Πριν από μία εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι είχε δηλώσει ότι η χώρα του είχε λάβει «προειδοποιήσεις πως οποιαδήποτε παρέμβαση της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε πλήγματα κατά υποδομών». Η προειδοποίηση αυτή προηγήθηκε της κοινής επίθεσης Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ράτζι εξέφρασε την ελπίδα η Χεζμπολάχ «να αποφύγει νέες περιπέτειες και να γλιτώσει τον Λίβανο από περαιτέρω καταστροφή».

Κλιμάκωση και απώλειες

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να εμπλακεί ενεργά στη σύγκρουση δίνει πλέον στο Ισραήλ το πρόσχημα να εντείνει δραματικά τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό.

«Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ χθες το βράδυ. Την είχαμε προειδοποιήσει. Θα πληρώσει βαρύ τίμημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 149 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο.

Μια ημέρα νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την επιστράτευση 100.000 εφέδρων – «δεκάδες τάγματα, ταξιαρχίες και μεραρχίες» – πολλοί εκ των οποίων θα αναπτυχθούν στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο. Οι IDF εξακολουθούν να κατέχουν πέντε σημεία πέρα από τα σύνορα, τα οποία χρησιμοποιούν ως παρατηρητήρια για το νότιο Λίβανο.

Σενάρια χερσαίας εισβολής

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ προετοιμάζεται για ευρύτερη χερσαία επιχείρηση, ο Ντεφρίν απάντησε: «Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Πραγματοποιούμε συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF για τα διεθνή μέσα, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, ήταν πιο συγκρατημένος: «Δεν υπάρχουν άμεσες προετοιμασίες για χερσαία εισβολή», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προειδοποιώντας ωστόσο για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

«Αν η Χεζμπολάχ κλιμακώσει περαιτέρω, η κατάσταση αυτή μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες», τόνισε.