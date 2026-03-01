Οι ισραηλινές δυνάμεις ανάρτησαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η στρατηγική τους για την εξασφάλιση αεροπορικής υπεροχής απέναντι στο καθεστώς του Ιράν.
Σύμφωνα με το υλικό, η επιχείρηση εξελίσσεται σε τρία βασικά στάδια: αρχικά πλήττονται τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και οι εκτοξευτές πυραύλων στo δυτικό Ιράν. Στη συνέχεια διασφαλίζεται ανοικτός αεροπορικός διάδρομος προς την Τεχεράνη και τέλος επιδιώκεται η εδραίωση πλήρους ελέγχου του εναέριου χώρου πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα.
Δείτε το βίντεο:
‼️ The video outlines the phases of the operation: targeting air defense systems and missile launchers in western Iran, then paving the way toward Tehran and establishing aerial superiority over the capital. pic.twitter.com/STDYyyZvG3
