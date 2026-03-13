Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι (13/3/2026), αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Ο αστυνομικός ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή.
Η σύγκρουση μπροστά στη Βουλή
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής.
Δυστυχώς ο 63χρονος κατέληξε σήμερα το μεσημέρι και άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύλληψη του αστυνομικού.
Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.