Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των κ.κ. Μάκη Βορίδη και Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τους για υποκρισία και για διαστρέβλωση της αλήθειας σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, οι δύο κυβερνητικοί εκπρόσωποι οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς – όπως αναφέρεται – τα ψευδή επιχειρήματα που προέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια κατέρρευσαν μετά την κατάθεση του Διοικητή της ΕΥΠ.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Βορίδης εκπροσωπούν «την κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταρράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης». Το κόμμα καλεί τους δύο αξιωματούχους να μην ξεχνούν αυτή την πραγματικότητα όταν τοποθετούνται δημοσίως.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «νέα εξόφθαλμη εκτροπή» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία ενός «βαρύτατα εκτεθειμένου Πρωθυπουργού», τον οποίο – όπως σημειώνεται – «εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην γενικός γραμματέας του».

«Αυτή δεν είναι μια λαμπρή ιστορία θριάμβου, αλλά μια ακόμη μελανή σελίδα της διακυβέρνησής σας», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναδειχθεί «πρωταθλήτρια στην κατάλυση των θεσμών, στην αποφυγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας» και ότι αποτελεί «άξιο μιμητή του Όρμπαν».

H σφοδρή κριτική προς τον Μάκη Βορίδη: «Το να μιλά για δημοκρατικό καθήκον αποτελεί το ανέκδοτο της ημέρας»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η ανακοίνωση και απέναντι στον κ. Βορίδη, για τον οποίο αναφέρεται ότι το να μιλά για δημοκρατικό καθήκον αποτελεί «το ανέκδοτο της ημέρας». Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση του στη δημοκρατία λειτουργεί ως «παράσημο» για τον πρόεδρο του κόμματος.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Βορίδης «όταν παραβιάστηκαν οι νόμοι και παρακολουθήθηκε», δεν συνέδραμε τη Δικαιοσύνη, ενώ τώρα εμφανίζεται να ασκεί κριτική στον Εισαγγελέα επειδή δεν κλήθηκε ως μάρτυρας στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση: «Ως εδώ με την υποκρισία. Αν κάτι έπρεπε να κάνουν σήμερα ο κ. Βορίδης και ο κ. Μαρινάκης, ήταν να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα ψέματα που έλεγαν επί τέσσερα χρόνια και γκρέμισε με την κατάθεσή του ο Διοικητής της ΕΥΠ».