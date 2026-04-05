Το FA Cup προσέφερε για άλλη μία φορά θεαματική δράση, με ανατροπές, εκπλήξεις και εντυπωσιακές προκρίσεις. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια ήταν ο προημιτελικός ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Λιντς.

Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-2, τα «σφυριά» ισοφάρισαν με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, η Γουέστ Χαμ έφτασε μία ανάσα από τη θριαμβευτική ανατροπή, κάνοντας το 3-2 στο 91′, αλλά το γκολ του Καστεγιάνο ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η συνέχεια ήταν στην διαδικασία των πέναλτι, όπου η Λιντς αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη. Παρά την αποτυχία τους στο πρώτο πέναλτι, οι φιλοξενούμενοι ευστόχησαν στα επόμενα τέσσερα και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του FA Cup, εκεί όπου τους περιμένουν οι Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Σαουθάμπτον.

Ο αγώνας ξεκίνησε με μία μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, καθώς στο 2′ ο Οκαφόρ σούταρε δυνατά από μακριά, αλλά ο Αρεολά απέκρουσε εντυπωσιακά. Ακολούθησαν και άλλες φάσεις από τις δύο ομάδες, με τη Γουέστ Χαμ να έχει την υπεροχή, αλλά τη Λιντς να απειλεί με τον Καστεγιάνο στο 6′, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Λιντς άνοιξε το σκορ στο 26′ με τον Τανάκα, ενώ η Γουέστ Χαμ συνέχισε να πιέζει χωρίς επιτυχία. Στο 36′ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι, αλλά η απόφαση του διαιτητή δεν άλλαξε. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γουέστ Χαμ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά η Λιντς ήταν πιο αποτελεσματική. Στο 75′ ο Κάλβερτ-Λούιν με πέναλτι έκανε το 0-2, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η αντίδραση της Γουέστ Χαμ ήταν άμεση. Στο 90+3′ ο Φερνάντες μείωσε σε 1-2 και στο 90+6′ ο Ντισασί ισοφάρισε σε 2-2, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο πρώτο λεπτό της παράτασης, η Γουέστ Χαμ ανέτρεψε το σκορ με τον Καστεγιάνο (91′), αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων, το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Στην ψυχοφθόρα διαδικασία, η Λιντς ήταν πιο ψύχραιμη και με 4 επιτυχημένα πέναλτι πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, αφήνοντας τη Γουέστ Χαμ να ολοκληρώσει μία ηρωική προσπάθεια χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει το θαύμα.

Γουέστ Χαμ: Αρεολά, Ντισασί, Κίλμαν, Ντιούφ, Γκουόκερ-Πίτερς, Μαγκασά, Φερνάντες, Ποτς, Μπόουεν, Καστεγιάνος, Τραορέ

Λίντς: Πέρι, Στρούικ, Ρόντον, Μπίτζολ, Αμπαντού, Σταχ, Μπογκλ, Τζάστιν, Τανάκα, Οκαφόρ, Νμέτσα