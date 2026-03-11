Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο Γιώργος Μαρίνος μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα, είχε αποτραβηχτεί εδώ και αρκετά χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ήταν 12 ετών όταν είδε πρώτη φορά τον πατέρα του, Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην «Οδό ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα, πραγματοποίησε εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο τρίτος δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι.

Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα». Συνεργάστηκε με τον μαέστρο Νίκο Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά. Είχε στενή φιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Φιλμογραφία

Έτος Τίτλος Ρόλος 1960 Η αυγή του θριάμβου 1963 Ο τρίτος δρόμος Άλκης Αστέρης 1966 Μια σφαίρα στην καρδιά 1967 Ο δρόμος της Κορίνθου Για την καρδιά της ωραίας Ελένης Ερρίκος Γεωργίου 1970 Όμορφες μέρες τραγουδιστής 1972 Μπουμ, ταρατατζούμ!!! Αγάθων 1973 Στα δίχτυα της αράχνης Ρομπέρτο Μοντέζ 1974 Οκέι, φίλε Γιώργος Δαμάσκος 1995 Ηνίοχος συνοδός 1997 Προστάτης οικογενείας Τεό Καλαποθάκτης 2001 Ακροβάτες του κήπου Μιχαήλ

Ενδεικτική εργογραφία

«Ταυτότητα»

«Ελλάς-Ελλήνων-Χριστιανών»

«Φωτογραφία»

«Κάνε μου Λιγάκι Μμμμ…»

«Κουκουρουκουκού Σουπίτσα»

“Μπουμ Ταρατατζούμ”

Προσωπική ζωή και Θάνατος

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος επώνυμος που βγήκε και μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του στα μέσα του 1960, σε μια συντηρητική Ελλάδα. Είχε αποκαλύψει και στους γονείς του στα δεκαέξι του χρόνια πως είναι ομοφυλόφιλος. Είχε αποτελέσει την έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο από το συνεργάτη του Κώστα Τουρνά.

Παρ’ όλα αυτά όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα. Ήταν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Όπως έχει πει δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Παρ’ όλα αυτά οι δρόμοι τους δεν χώρισαν, ούτε επαγγελματικά, ούτε φιλικά. Συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα» και η φιλία τους κρατούσε μέχρι τώρα.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ για ένα διάστημα φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Ηθοποιού. Απεβίωσε στις 10 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 86 ετών.