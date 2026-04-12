Δύο συλλήψεις στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκαν, καθώς σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, άμεση συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μέσω τηλεφωνικής κλήσης ανάμεσα στον έναν δράστη και τον παθόντα. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος δράστης μετέφερε τον πρώτο σε περιοχή της πόλης, όπου συναντήθηκε με το θύμα και, ύστερα από διαπληκτισμό, τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.