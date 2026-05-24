Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για την εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης των social media από παιδιά και εφήβους, ένα μέτρο που έχει τεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες χώρες.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη προσπάθεια, η οποία, όπως είπε, έχει ήδη δοκιμαστεί στην Αυστραλία. «Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα και αυτό το έχουμε πει και το έχουμε δει επίσης και στην Αυστραλία που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια πριν από περίπου έξι μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, περίπου το 65% των παιδιών στη χώρα εκείνη κράτησαν ή δημιούργησαν εκ νέου λογαριασμούς, ωστόσο στην Ευρώπη η κατάσταση είναι διαφορετική λόγω της ύπαρξης εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας, όπως το ελληνικό Kids Wallet. «Η υπόλοιπη Ευρώπη θα δημιουργήσει τέτοια εργαλεία προκειμένου να μην σταθούμε μόνο στην εύλογη βεβαιότητα στους αλγορίθμους των πλατφορμών», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ενημέρωση μαθητών, δασκάλων, εκπαιδευτικών και γονέων, όπως έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός. «Πρέπει να το παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί η ζημιά που γίνεται στην ανατροφή των παιδιών μας, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι διαταραχές στον ύπνο είναι τεράστιες», είπε, προσθέτοντας ότι το μήνυμα προς τα παιδιά πρέπει να είναι σαφές: «Αυτό το πράγμα απαγορεύεται».

Παπαστεργίου για «μπλόκο» στα social για ανήλικους: Επαφές με τις μεγάλες πλατφόρμες

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα υπάρξει επικοινωνία με τις πλατφόρμες, ο κ. Παπαστεργίου αποκάλυψε ότι «την εβδομάδα που πέρασε κάναμε συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πλατφορμών». Όπως επισήμανε, αν υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης στο παρελθόν, δεν θα χρειαζόταν να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης. «Αν λοιπόν οι πλατφόρμες εγκαίρως είχαν δείξει ότι τους ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών, πιθανώς να μην πηγαίναμε σε τόσο ακραία μέτρα», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα από κάθε κράτος, αλλά απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή δράση. «Δεν μπορεί μόνο ένα κράτος μόνο του να επιβάλει ξεχωριστούς κανόνες στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε.

Παπαστεργίου για «μπλόκο» στα social για ανήλικους: Το Kids Wallet και ο στόχος για το 2027

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε αυτό το ζήτημα, καθώς έχει ήδη αναπτύξει το εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας Kids Wallet, το οποίο λειτουργεί από τον Νοέμβριο. «Για να αποκτήσει δημοφιλία, θα πρέπει από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι πλατφόρμες να ζητήσουν επιβεβαίωση ηλικίας, ώστε να σκανάρουν τα παιδιά έναν QR κώδικα», ανέφερε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν αυταπάτες πως η εφαρμογή του μέτρου θα φέρει άμεσα αποτελέσματα. «Δεν τρέφω αυταπάτες ότι από την 1/1/2027 το 100% των παιδιών θα σταματήσει να χρησιμοποιεί σόσιαλ», παραδέχθηκε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας.

Παπαστεργίου για «μπλόκο» στα social για ανήλικους: «Η ζωή είναι έξω, όχι στις οθόνες»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών για τη σωστή χρήση του διαδικτύου. «Πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι η ζωή τελικά δεν είναι μία οθόνη και το ψηφιακό αντίγραφό μας. Η ζωή είναι έξω, είναι στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στο διάβασμα, στην ανθρώπινη σχέση κυρίως», σημείωσε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να περιορίσει τη χρήση του διαδικτύου, αλλά να προστατεύσει τα παιδιά. «Δεν πάμε να κόψουμε το ίντερνετ σε κανέναν. Πάμε τουναντίον να κρατήσουμε μόνο το καλό κομμάτι του διαδικτύου που είναι η πρόσβαση στην πληροφορία», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.