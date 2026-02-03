Η κυβέρνηση προωθεί την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα social media, με το όριο ψηφιακής ενηλικίωσης να καθορίζεται στα 15 έτη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί στο ζήτημα στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, που ήδη εφαρμόζει αντίστοιχο μέτρο.

Πιο κοντά στο βήμα απαγόρευσης της πρόσβασης των ανήλικων στα social media έρχεται η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει τελευταία φορά για το θέμα στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ – σε εκδήλωση της Αυστραλίας που είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει κάνει την απόφαση πράξη.

Η κυβέρνηση έχει μιλήσει στο παρελθόν επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το θέμα, ότι χρειάζονται δραστικά μέτρα προστασίας που θα μπορούσαν να ισχύσουν για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες κλειδώνει τελικά το «όριο ψηφιακής ενηλικίωσης» στα 15 χρόνια, συνεπώς τα παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρμόδιες πηγές λένε βέβαια ότι το θέμα είναι ανοιχτό – χωρίς χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειεςς γιατί υπάρχουν και τεχνικά και πρακτικά ζητήματα. Ωστόσο επισημαινεται πως πρέπει να ληφθούν άμεσα επιπλέον μέτρα, «σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο ή και μεταξύ κάποιων κρατών και αυτό βλέπουμε ήδη να συμβαίνει από Γαλλία και Ισπανία».

Πρωθυπουργικοί συνεργάτες αναδεικνύουν στο μεταξύ της πρωτοβουλιιες που έχουν αναληφθεί:

– Η δηµιουργία του KidsWallet, της πρώτης κρατικά υποστηριζόµενης εφαρµογής επαλήθευσης ηλικίας,

– Η δηµιουργία της ενηµερωτικής πλατφόρµας parco.gov.gr

Νωρίτερα το Reuters μετέδιδε ότι η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η χώρα ακολουθεί το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας, που έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο ανώτερη κυβερνητική πηγή, η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει επίσημα την απαγόρευση. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία έκανε γνωστό ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ προτίθεται να θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τους επικεφαλής των πλατφορμών προσωπικά υπεύθυνους για την εξάπλωση εκφράσεων μίσους.

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους… Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα καταθέσει επίσης την ερχόμενη εβδομάδα ένα νέο νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι τα διευθυντικά στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λογοδοτούν για παράνομα περιεχόμενα και περιεχόμενα μίσους.