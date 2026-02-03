Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην επιβολή απαγόρευσης χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Προηγούμενες χώρες που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα είναι η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Αυστρία.

Η Ισπανία σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση social media σε άτομα κάτω των 16 ετών και να θεσπίσει νόμο που καθιστά τους επικεφαλής αυτών υπεύθυνους για εκφράσεις μίσους στις πλατφόρμες τους.

Η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η χώρα ακολουθεί το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας, που έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο ανώτερη κυβερνητική πηγή, η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει επίσημα την απαγόρευση. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία έκανε γνωστό ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ προτίθεται να θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τους επικεφαλής των πλατφορμών προσωπικά υπεύθυνους για την εξάπλωση εκφράσεων μίσους.

Η ευρωπαϊκή τάση για «ψηφιακή ενηλικίωση»

Παράλληλα, η Πορτογαλία αναμένεται σύντομα να επιβάλει περιορισμούς στους εφήβους κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας τη Γαλλία και την Αυστραλία. Σύμφωνα με πρόταση νόμου που κατατέθηκε στο πορτογαλικό κοινοβούλιο, «η ψηφιακή ενηλικίωση για την αυτόνομη πρόσβαση στις πλατφόρμες, τις υπηρεσίες, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές ορίζεται στα 16 έτη».

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι έφηβοι ηλικίας 13 έως 16 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους. Παράλληλα, οι πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόσουν μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας και γονικής άδειας, συμβατό με τα συστήματα της πορτογαλικής διοίκησης.

Επιστημονικές ανησυχίες για την πρόωρη χρήση

Σύμφωνα με το εισαγωγικό κείμενο της πρότασης νόμου, «η εξειδικευμένη βιβλιογραφία και τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως η πρόωρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν από τα 16 έτη, μπορεί να υπονομεύσει τη φυσιολογική κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αποδεικνύεται ολοένα και πιο εθιστική και επιζήμια».

Η διεθνής πρωτοβουλία

Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «ψηφιακή ενηλικίωση» έχει ενταθεί στην Ευρώπη μετά την απόφαση της Αυστραλίας, η οποία τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε εφήβους κάτω των 16 ετών. Το γαλλικό κοινοβούλιο ακολούθησε πρόσφατα, εγκρίνοντας πρόταση νόμου που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων.

