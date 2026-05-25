Η τραγουδίστρια και νικήτρια της φετινής Eurovision, Ντάρα, δεν ξέχασε τον Σάσα Βεζένκοφ μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη φετινή EuroLeague είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Βεζένκοβ και πριν από τον μεγάλο τελικό, ενώ μετά την κατάκτηση του τροπαίου φρόντισε να του στείλει ξανά μήνυμα μέσω social media.

«Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά…», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της προς τον σταρ των «ερυθρόλευκων».