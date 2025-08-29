Ο Λιονέλ Μέσι πιθανόν να αγωνιστεί για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ενώπιον των συμπατριωτών του!

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας αναφέρθηκε σε αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης με τη Βενεζουέλα, στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Αϊρες, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Θα είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα γιατί είναι το τελευταίο για τα προκριματικά», δήλωσε ο Μέσι μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στην τελευταία νίκη της Ιντερ Μαϊάμι εις βάρος του Ορλάντο Σίτι. «Δεν γνωρίζω αν θα υπάρχουν φιλικά παιχνίδια ή άλλα ματς αλλά είναι πολύ ιδιαίτερος αγώνας, κι έτσι η οικογένειά μου θα είναι εκεί για μένα: η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου. Ετσι πρόκειται να το ζήσουμε. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει», κατέληξε ο Μέσι.

Οι δηλώσεις του σήμαναν συναγερμό στους Αργεντινούς, την ομοσπονδία και τους φιλάθλους οι οποίοι θεωρούν πως ξεκίνησε ο «Τελευταίος Χορός» του ίσως σπουδαιότερου παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το φθηνότερο εισιτήριο για τον αγώνα με τη Βενεζουέλα κοστίζει 85 ευρώ ενώ οι φίλαθλοι καλούνται να πληρώσουν σχεδόν 430 ευρώ για τις καλύτερες θέσεις.

Βάσει του αγωνιστικού προγράμματος της Εθνικής Αργεντινής, δεν υπάρχει στον ορίζοντα άλλο επίσημο παιχνίδι στην έδρα της, παρά μόνο ένα τουρ στις Ηνωμένες Πολιτείες 6-14 Οκτωβρίου και ένα ακόμα τον Νοέμβριο στη Λουάντα, την Αγκόλα και την Ινδία. Υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία (η Αργεντινή είναι επίσης κάτοχος του τελευταίου Κόπα Αμέρικα), το γνωστό Φιναλίσιμα που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο Μάρτιο, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί η έδρα.

Ο μεγάλος στόχος του Μέσι είναι να φτάσει υγιής μέχρι τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινούν τον ερχόμενο Ιούνιο και να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο αγωνιζόμενος στο κορυφαίο επίπεδο. Ωστόσο ο Αργεντινός δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο «Τελευταίος Χορός» του Μέσι έχει ήδη ξεκινήσει και κάθε παρουσία του στο εξής θα αντιμετωπίζεται ως μοναδικό γεγονός.